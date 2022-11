Ucraina, attacco a fila per il pane a Zaporizhzhia: un morto

Attacco a Zaporizhzhia, in Ucraina.

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in seguito a un raid russo contro persone in fila per il pane fuori da una scuola di Orikhiv, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh. "Un colpo diretto su un punto di distribuzione di aiuti umanitari ha ucciso un'assistente sociale e ferito altre due donne", ha scritto.