Ucraina, Yulia Tymoshenko: "Questa è la guerra del Cremlino contro tutto il mondo libero"

Questa è la guerra del Cremlino, della Federazione Russa di Putin contro tutto il mondo libero

Yulia Tymoshenko

Adesso minaccia la Polonia e il suo esercito sta avanzando verso la Finlandia

". A parlare in collegamento a "" è, ex primo ministro ucraino, secondo la quale "la guerra in Ucraina, per Putin, è solo la prima fase" di un progetto molto più ampio. "Putin vorrebbe vedere una Nato ristretta come nel 1997.: nessuno può garantire - considera - che non userà le sue forze militari e nucleari verso i Paesi i cui comportamenti non gli piaceranno".

Per questo motivo l'ex primo ministro ucraino sostiene che: "Putin non ha bisogno del Donbass, non ha bisogno di nessuna regione ucraina separatamente. Il Cremlino ha bisogno dell'Ucraina intera perché non crede nella nazione Ucraina e nell'esistenza del popolo ucraino.

Io voglio confermare le parole di Biden secondo il quale quello che sta avvenendo in Ucraina è un genocidio

Mariupol

cercheremo di difenderla con tutte le forze perché il nostro mare non lo vogliamo lasciare a nessuno così come nessun centimetro della nostra terra

però la loro lotta eroica fa vedere a tutto il mondo che la città di Mariupol è forte

resta la città al centro dell'offensiva russa: "Per noi rappresenta il dolore - riferisce Tymoshenko ch annuncia -. Lì sono rimaste circa 100mila persone, ci sono bambini che non hanno cibo e acqua - spiega - i nostri militari non hanno la possibilità di portare i loro feriti, vivono senza acqua, senza cibo,".

Infine sull'operato di

Zelensky

Non c'è opposizione, siamo un unico team, un solo cuore

Oggi siamo tutti uniti

, Tymoshenko non ha dubbi e conferma il pieno appoggio al presidente e al governo: "". "Zelensky conduce una politica molto forte - dichiara l'ex primo ministro - si trova a Kiev, più volte gli è stato proposto di andare in un altro Paese per salvaguardarsi ma lui è rimasto lì. Siamo tutti a Kiev, sin dal primo giorno. Il potere, il governo, l’opposizione, tutto avverrà dopo la guerra in un Paese democratico.", conclude.