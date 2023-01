Ucraina, presidente Vucic chiede a Gruppo Wagner di non reclutare serbi

Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha invitato la Russia a smettere di reclutare cittadini serbi per combattere al fianco dei mercenari del Gruppo Wagner in Ucraina.

Vucic ha criticato i siti web russi e i gruppi di social media per aver pubblicizzato annunci in lingua serba con cui Wagner chiede volontari per unirsi ai suoi ranghi.