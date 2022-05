Ucraina, von der Leyen: Putin mobilita esercito, noi potere economico

"Putin ha mobilitato le sue forze armate per cancellare l'Ucraina dalla mappa.

Noi abbiamo mobilitato il nostro potere economico unico per difendere l'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aggiungendo: "Questo è anche un nuovo capitolo nella storia della nostra Unione, un nuovo modo di mettere il potere economico per contrastare l'aggressione militare e per difendere i nostri valori europei più cari. Questo è ciò che si nasconde dietro il freddo linguaggio delle sanzioni".