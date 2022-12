Ucraina, Parolin: Vaticano luogo adatto per il dialogo

Per potenziali negoziati tra Ucraina e Russia, il Vaticano potrebbe essere il luogo ideale.

Lo sostiene il cardinale Pietro Parolin, spiegando di aver già "cercato di offrire possibilità di incontro con tutti e di mantenere un equilibrio. Offriamo uno spazio in cui le parti possano incontrarsi e avviare un dialogo. Sta a loro individuare la metodologia di lavoro e i contenuti". "Dobbiamo sperare contro ogni speranza - ha quindi aggiunto il segretario di Stato Vaticano -, anche se per ora non vedo spiragli positivi".