Ucraina, Usa valutano il sostegno alla rivolta se la Russia invade

ansa

Gli Stati Uniti stanno considerando la possibilità di sostenere un'insurrezione ucraina nel caso in cui la Russia dovesse invadere il Paese. Lo hanno rivelato fonti dell'amministrazione, sottolineando che "è ancora in via di definizione il modo in cui gli Usa potrebbero articolare il finanziamento e il sostegno, ma solo il parlarne ha riportato alla ribalta lo spettro di una nuova Guerra Fredda".