Ucraina, Usa preparano piani emergenza contro la riduzione del gas russo

Afp

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno preparando piani di emergenza per compensare un'eventuale riduzione delle vendite del gas russo a causa della crisi con l'Ucraina. Lo riferisce una fonte dell’amministrazione Biden, mettendo in guardia Mosca dall'usare le forniture energetiche come un'arma politica. Gli Usa sono pronti a includere, nelle sanzioni contro la Russia, il divieto di export di materiale hi-tech.