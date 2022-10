Ucraina, Usa: "Infondato l'allarme di Mosca su uso bomba sporca"

In Ucraina non c'è pericolo di uso di bomba sporca.

Lo affermano funzionari del governo degli Stati Uniti rispondendo all'allarme lanciato dal ministro della Difesa russo Sergej Shoigu. A Shoigu ha replicato anche il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che a margine di un colloquio con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba ieri, 23 ottobre, ha definito quelle di Shoigu "insinuazioni palesemente false". Blinken si è detto convinto che "il mondo sarà in grado di distinguere qualsiasi tentativo da parte della Russia di sfruttare le sue accuse come pretesto per una escalation".