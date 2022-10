Ucraina, Usa: legge marziale Putin? Tattica disperata

L'introduzione di Putin della legge marziale nella regioni dell'Ucraina annesse alla Russia è una "tattica disperata".

Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Pater: "Non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno che la Russia stia ricorrendo a tattiche disperate per tentare di rafforzare il controllo in quelle aree".