Ucraina, Usa hanno avvertito privatamente la Russia contro l'impiego di armi nucleari

Gli Stati Uniti inviano da mesi avvertimenti privati alla Russia, mettendola in guardia dall'utilizzare armi nucleari tattiche nell'ambito del conflitto in Ucraina.

Lo scrive il quotidiano "Washington Post", secondo cui Washington ha ammonito la leadership russa che qualunque ricorso ad armi atomiche avrebbe "conseguenze gravi". L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha deciso di mantenersi vaga in merito alla natura di tali conseguenze, ma ex funzionari e ufficiali in congedo hanno dichiarato ai media che gli Usa potrebbero reagire all'impiego di armi nucleari tattiche con devastanti attacchi a obiettivi russi come la Crimea o la Flotta del Mar Nero.