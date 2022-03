Ucraina, Usa: guerra spingerà 40 milioni di persone verso povertà assoluta

Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, il 24 febbraio, si sono verificati enormi picchi nei prezzi globali di cibo ed energia.

Secondo il Center for Global Development statunitense, l'entità di questi picchi potrebbe spingere più di 40 milioni di persone in tutto il mondo in una "povertà estrema". L'organizzazione sottolinea in particolare l'importanza dell'ex regione sovietica per il commercio agricolo: la Russia e l'Ucraina rappresentano il 29% del grano mondiale mentre Mosca e la Bielorussia rappresentano un sesto dei fertilizzanti mondiali.