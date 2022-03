Ucraina, Usa: "Forze russe non fanno grandi progressi"

Il grande convoglio militare russo fuori Kiev è "ancora in stallo, è ancora bloccato".

Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby. "Valutiamo che nel corso del fine settimana non abbia fatto progressi", ha aggiunto spiegando che per ora gli Usa non credono che le forze russe possano prendere il controllo di Kiev, la capitale. Ci sono "pesanti combattimenti fuori" Kharkiv e "stanno ancora tentando di accerchiare" la città di Chernihiv nel nord.