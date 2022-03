Ucraina, Usa: da Mosca nessuna intenzione di de-escalation

"De-escalation in Ucraina? Non vediamo nessun impegno da parte di Vladimir Putin".

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaky in un briefing con la stampa parlando dei negoziati tra i delegati ucraini e russi. Come replica all'invasione, gli Stati Uniti non escludono un embargo commerciale totale contro la Russia: fra le opzioni c'è anche il blocco dell'accesso alle vie navigali internazionali.