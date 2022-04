Ucraina, Usa a Onu: "Montagna di prove su crimini di guerra russi"

C'è una "montagna di prove" dei crimini di guerra commessi da parte della Russia nel conflitto in Ucraina.

Lo ha sostenuto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Ci sono rapporti credibili" che decine di migliaia di civili ucraini sono stati "rapiti e mandati in campi di smistamento, per poi essere deportati in Russia", ha detto.