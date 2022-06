Ucraina, Unicef: 277 bambini uccisi in guerra e 456 rimasti feriti

"Sono 277 i bambini uccisi e altri 456 quelli feriti in Ucraina".

Lo scrive in una nota l'Unicef riportando i dati dell'Ohchr. "Quasi due terzi dei minori sono sfollati - dice ancora il comunicato -, sia quelli sfollati all'interno del Paese sia quelli fuggiti oltre confine come rifugiati. Almeno 256 attacchi a strutture sanitarie e una su sei delle 'scuole sicure' sostenute dall'Unicef nell'est del Paese sono state danneggiate o distrutte. Almeno 1,4 milioni di persone nella parte orientale non hanno accesso all'acqua corrente".