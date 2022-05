Ucraina, Timmermans (Ue): "Basta mettere soldi nelle tasche di Putin"

"Non c'è modo in cui Putin possa ricattarci col suo gas.

Se taglia le forniture farà molto più male a se stesso che a chiunque altro". Lo afferma il vicepresidente della Commissione europea e responsabile del European Green Deal, Frans Timmermans, in un'intervista a La Stampa. "Non ci sono scorciatoie - prosegue -. Un embargo petrolifero aiuta, tuttavia non è un colpo risolutivo. Noi dobbiamo evitare di versare soldi nelle tasche di Putin che si finanzia solo con la vendita di combustibili fossili. Questo deve essere l'obiettivo".