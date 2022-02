Ucraina, telefonata Biden-Macron sulla risposta da dare alla Russia

Ansa

Joe Biden ha parlato con Emmanuel Macron alla vigilia della visita del presidente francese a Mosca per la crisi ucraina e ha discusso con lui "gli attuali sforzi diplomatici e di deterrenza in risposta al continuo rafforzamento russo ai confini con l'Ucraina". I due leader, informa la Casa Bianca, "hanno ribadito il loro sostegno alla sovranità e alla integrità territoriale ucraina" e hanno "concordato che i loro team resteranno in contatto e in continua consultazione con i loro alleati e partner, inclusa l'Ucraina".