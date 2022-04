Ucraina: tank russi con bandiera ucraina bombardano vicino a Kherson

L'esercito russo bombarda i territori occupati nella regione di Kherson con carri armati che battono bandiera ucraina.

Lo afferma il comando operativo Sud dell'Ucraina, sottolineando che si tratta di "provocazioni". In particolare, i tank con bandiera ucraina hanno fatto irruzione nella periferia del villaggio di Hrozove. La colonna si è quindi spostata in direzione del villaggio di Molodetske. "Le truppe russe - aggiunge il comando - continuano a esercitare pressioni psicologiche e di fuoco sui civili, svolgono attività di propaganda per aizzare la popolazione contro il governo ucraino ai fini di creare pseudo-repubbliche e screditare le forze armate ucraine con falsi attacchi e bombardamenti".