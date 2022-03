Ucraina, Soleterre: evacuati da Kiev 18 bimbi malati oncologici gravi

Diciotto bambini oncomalati gravi sono stati evacuati, con le loro famiglie, da due ospedali di Kiev.

Lo comunica la ong Fondazione Soleterre. "La situazione sta degenerando, i carri armati russi cominciano ad accerchiare la città, non c'è più tempo: li abbiamo evacuati d'urgenza", si legge in una nota. "L'obiettivo è farli arrivare in sicurezza in Polonia, via Leopoli, dove stiamo continuando a garantire le cure a 36 piccoli pazienti".