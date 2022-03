Ucraina, sindaco ucciso "mentre distribuisce pane e medicinali"

A riferirlo sono le autorità cittadine, che in un post social riferiscono che " Yuri Illich Prylypko è morto mentre distribuiva il pane agli affamati e medicine ai malati". Prylypko è stato colpito assieme ad altri due uomini, specifica la municipalità, che sottolinea: "Nessuno l'aveva costretto ad andare sotto i proiettili degli occupanti, è morto per il proprio popolo, per Gostomel. È morto un eroe".

Il post pubblicato sulla pagina Facebook del municipio ripercorre parte della sua vita e del suo impegno dall'invasione russa. "Non era un santo. Non era perfetto, ma nemmeno orgoglioso o arrogante. Non ha mai rifiutato l'aiuto a nessuno. Poteva essere amato o stare antipatico, ma tutti sapevano che nel momento più buio non si sarebbe tirato indietro", si legge.

"Yuri Prylypko stava distribuendo cibo e farmaci ai suoi concittadini. È stato ucciso da una raffica di proiettili scagliati da militari russi. Stava facendo il suo dovere di sindaco insieme ad alcuni volontari; confortava e aiutava i suoi concittadini, che soffrono in una condizione drammatica". Lo afferma Enzo Bianco, presidente del consiglio nazionale Anci e componente della presidenza del comitato delle Regioni Ue. "I sindaci sono sempre in prima linea in ogni parte del mondo" aggiunge, esprimendo "cordoglio e tristezza per questa morte e per quella di tanti innocenti da parte di tutti gli amministratori italiani", ma "anche ferma e rinnovata condanna per la violenza efferata di questa guerra che deve assolutamente essere fermata".