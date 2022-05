Kiev: evacuati tutti i civili dall'Azovstal | Il comandante dei marine asserragliati: "Non lasciateci morire" | Zelensky: "Lavoriamo per farli uscire"

E' sceso dal palco del Teatro internazionale dell'assurdo Vorobushek di Kharkiv allo scoppio della guerra in Ucraina per raccogliere fondi e... salire sui furgoni umanitari per portare cibo, medicinali, abbigliamento intimo agli assediati della sua città. E promuove il suo progetto di volontariato e solidarietà su Instagram, posando con completi da uomo sempre diversi, tra sacchi di patate e scatolame pronto per il trasporto e la consegna nella Kharkiv in ginocchio per le bombe. E' così che un 29enne attore ucraino, nome d'arte "Kedr iz Vorobushka" (Il cedro di Vorobushek), ha deciso di promuovere, fin dall'invasione russa del suo Paese, una raccolta fondi per acquistare e fornire beni di prima necessità ai suoi concittadini. E si espone vestito di tutto punto per sensibilizzare alla sua iniziativa di solidarietà. "Se al mercato vai così, non posso immaginare a un appuntamento galante", uno dei commenti ricevuti