Ucraina-Russia, Trump minaccia di cancellare incontro con Putin

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di cancellare l'incontro con Vladimir Putin, previsto a margine del G20 in Argentina, in seguito alle tensioni tra Russia e Ucraina sul Mar Nero. "Probabilmente non lo faremo", ha detto in un'intervista al Washington Post, "sto aspettando il rapporto finale" su quanto accaduto. "Non mi piace questa aggressione", ha aggiunto.