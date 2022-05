Ucraina, Russia: "Nessuna intenzione di usare armi nucleari"

"La Russia non ha alcuna intenzione di impiegare armi nucleari nella sua operazione speciale in Ucraina".

Lo afferma il ministero degli Esteri russo, citato dalla agenzia Tass. "L'uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina è impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell'operazione militare speciale", ha aggiunto il vicedirettore del Dipartimento dell'informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo Alexei Zaitsev. "La Russia aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata", ha aggiunto Zaitsev.