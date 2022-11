Ucraina, Stoltenberg: Putin vuole usare l'inverno come arma | I russi arrestano due preti cattolici

"Kherson è nostra", esulta il presidente ucraino Zelensky. L'esercito di Kiev è entrato nella città dopo il ritiro dei soldati russi. Festa e bandiere nelle strade. Ma il Cremlino ribadisce che la regione resterà russa, nonostante la ritirata e che non considera il ritiro un'umiliazione.

Putin incontra gruppo di madri dei militari: "Non credete a fake news su internet"

Covid, Pechino "trema" per le proteste dei fogli bianchi

Kherson, bandiera ucraina in città

La guerra in Ucraina è arrivata al 279esimo giorno.

Il Cremlino "accoglie con favore" l'offerta di mediazione del Vaticano ma, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, è l'Ucraina che non è favorevole. "Putin vuole usare l'inverno come arma e dobbiamo prepararci a nuovi attacchi", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. La fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre riferisce che sono stati arrestati due sacerdoti che prestavano servizio nella città di Berdyansk, nel sud-est dell'Ucraina, occupata dalla Russia dal febbraio 2022. I russi li accusano di "aver preparato un atto terroristico". I russi smentiscono di stare per lasciare l'impianto nucleare di Zaporizhzhia.