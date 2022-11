Ucraina, Onu approva risoluzione contro Russia | Capo Cia incontra collega russo: monito su atomica | A Kherson arriva primo convoglio umanitario

La guerra in Ucraina giunge al 265esimo giorno.

Zelensky visita Kherson, liberata dai russi, e spiega come il ritiro dalla città sia "l'inizio della fine della guerra. Siamo pronti per la pace". Ma resta la linea dura: il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ha detto infatti che l'Ucraina libererà tutto il suo territorio senza compromessi. Risoluzione dell'Onu contro la Russia: Mosca paghi i danni a Kiev. Monito della Cia ai servizi russi: no all'atomica. Il primo convoglio umanitario delle Nazioni Unite è arrivato a Kherson con rifornimenti per aiutare la popolazione.