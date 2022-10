Ucraina, Kiev: i russi potrebbero far esplodere centrale nucleare di Zaporizhzhia

In Ucraina aumentano le preoccupazioni circa le sorti della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Secondo lo stato maggiore delle forze armate di Kiev non è possibile escludere che i russi decidano di far esplodere l'impianto "per disabilitarlo in modo permanente e provocare un disastro incolpando l'Ucraina". Lo riporta Ukrainska Pravda.