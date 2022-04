Ucraina: "Rubate da Chernobyl 133 sostanze radioattive letali"

Le forze russe che hanno occupato la centrale nucleare di Chernobyl avrebbero rubato sostanze radioattive dai laboratori di ricerca che potrebbero potenzialmente ucciderli.

La denuncia arriva dall'Agenzia statale ucraina per la gestione della zona di esclusione, secondo cui "i militari hanno rubato 133 sostanze altamente radioattive. Anche una piccola parte di queste sostanze è mortale se gestita in modo non professionale".