Ucraina, rimuovono dal muro di un edificio un murale di Banksy e cercano di rubarlo: arrestati

A Hostomel, nel distretto di Kiev, in Ucraina, un gruppo di persone ha rimosso e poi cercato di rubare un murale dell'artista britannico Banksy da un edificio colpito dai bombardamenti russi.

Come riporta la Bbc, la polizia ha riferito di aver colto in flagrante e arrestato i responsabili. L'opera, che rappresenta una donna con una maschera antigas, non è stata danneggiata, ha detto il governatore della regione Oleksiy Kuleba. "Queste immagini sono, dopo tutto, simboli della nostra lotta contro il nemico", ha dichiarato Kuleba, "sono storie sul sostegno e la solidarietà dell'intero mondo civilizzato all'Ucraina. Faremo di tutto per preservare queste opere di street art come simbolo della nostra vittoria".