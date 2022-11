Ucraina, repubblicani trumpiani pronti a battaglia su aiuti a Kiev

Sui finanziamenti all'Ucraina, i repubblicani della Camera di estrema destra, guidati dalla paladina dei trumpiani e del movimento Maga, Marjorie Taylor Greene, hanno promesso di dare battaglia.

Lo riporta la Cnn. In una conferenza la repubblicana ha detto di aver chiesto il voto alla Camera per una risoluzione che imponga all'amministrazione Biden di fornire tutti i documenti relativi all'assistenza inviata in questi mesi alle forze di Kiev.