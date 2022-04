Ucraina, raid su Kharkiv: 10 morti, tra cui un bimbo | Distrutto l'aeroporto di Dnipro

Sulla strada in cui sono stati trovati i 50 corpi, a Buzova, e' stato colpito anche l'ospedale punto di riferimento del villaggio, andato totalmente distrutto, così come la scuola del paese. Lo ha constatato l'inviato dell'Ansa sul posto. Durante i bombardamenti sulla scuola, all'interno dell'edificio c'erano 150 persone - spiega il preside - che si sono tutte salvate correndo nel rifugio sottostante. Non è ancora chiaro se all'interno dell'ospedale, invece, durante l'attacco ci fossero persone.