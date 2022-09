Ucraina, Putin: "Il price cap sul gas russo è insensato"

"Limitare i prezzi del gas russo è un'altra stupidità che non ha futuro".

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante la sessione plenaria del Forum dell'Europa orientale, come riporta la Tass. "Il mercato europeo delle risorse energetiche - afferma Putin - era un tempo privilegiato, ora non lo è più". Per il presidente russo, "la domanda di risorse energetiche della Cina cresce e gli accordi energetici con la Russia funzionano".