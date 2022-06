Ucraina, presidente indonesiano Widodo si offre per una mediazione

Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha offerto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky la mediazione di Giacarta per l'avvio di negoziati di pace, nel tentativo di far cessare il conflitto militare intrapreso dalla Russia.

Widodo si è recato in visita a Kiev nella mattinata di mercoledì e, dopo l'incontro con Zelensky, ha fatto rientro in Polonia. Oggi il presidente indonesiano ha in programma una tappa a Mosca, dove si confronterà con Vladimir Putin facendosi "latore di un messaggio del presidente Zelensky".