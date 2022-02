Ucraina, personale dell'ambasciata Ue trasferito in Polonia

Gli Stati Uniti hanno deciso di trasferire tutto il personale dell'ambasciata fuori dall'Ucraina, in vista di una possibile invasione russa.

Lo riferisce Bloomberg. La Casa Bianca ha spostato i funzionari in Polonia per motivi di sicurezza. L'ambasciata era già stata trasferita da Kiev nella città occidentale di Leopoli. Intanto un alto funzionario dell'amministrazione statunitense ha definito "improbabile" un vertice tra Joe Biden e Vladimir Putin a causa del timore per un intervento militare russo in territorio ucraino.