Ucraina, Parolin a Tgcom24: "Santa Sede pronta a mediare"

"Da parte russa è stato preso atto - ha detto Parolin - ma finora non ci sono stati segnali che intende avvalersi di questa disponibilità". Per il Segretario di Stato vaticano "non è importante che si accetti l'offerta della Santa Sede, ci sono contatti in corso, anche altri hanno offerto la loro mediazione. L'importante è che si giunga a finire tutto quello che sta avvenendo".

Una richiesta - quella della fine delle ostilità - che ormai è diventata globale, con manifestazioni in molte città in tutto il mondo: "Grazie a Dio ci sono tante iniziative - ha detto Parolin - mi pare che c'è una bella apertura della popolazione. Il Papa questa mattina ha detto: "Mi unisco alla gente comune per chiedere la fine della guerra". È importante perché ho visto in questi giorni che c'è tanta attenzione, tanta solidarietà da parte di tutti, della gente comune, che chiede a gran voce che questa guerra finisca".

"È proprio una richiesta corale di cui il Papa si fa espressione, ma che parte dalle radici che parte della gente di ogni Paese. E anche nella stessa Russia - sottolinea il cardinale a Tgcom24 -, da quello che ho visto, ci sono tanti movimenti che chiedono" la pace e "questo credo sia un segno di speranza in questa situazione che di speranza non ne offre molta".