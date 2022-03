Ucraina, Papa: "La pace è armonia delle differenze, non le appiattisce"

Papa Francesco lancia un nuovo appello globale alla pace e alla cessazione del conflitto in Ucraina.

"Siamo diversi per formare una sinfonia di voci, per formare una sinfonia di popoli. Questa è la pace", ha sottolineato Bergoglio durante l'udienza nell'Aula Paolo VI al Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna e ai Cori della Galassia dell'Antoniano. E ha aggiunto: "La pace non appiattisce le differenze, la pace è armonia delle differenze".