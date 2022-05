Ucraina, Orban: "L'Occidente è in preda a una follia suicida"

"L'Occidente è in preda a una follia suicida".

Sono le parole tranchant usate da Viktor Orban nel discorso per il suo reinsediamento, in riferimento alla guerra in Ucraina. "Il prossimo decennio sarà un'era di pericoli, incertezza e guerra", ha poi affermato il premier ungherese, denunciando la follia del gender" e "il grande programma per la sostituzione della popolazione europea": si tratta di un apparente riferimento al piano Kalergi, una teoria cospirazionista secondo la quale c'è un piano per sostituire la popolazione in maggioranza bianca europea con immigrati.