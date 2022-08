Ucraina, Onu: "Nessun negoziato concreto per la fine della guerra"

"Negoziati concreti per fermare la guerra in Ucraina sono ancora lontani".

Lo ha detto il vice portavoce del segretario generale Onu, Farhan Haq, aggiungendo che "Guterres ha discusso gli sforzi per portare avanti la causa della pace, ma siamo ancora molto lontani dal momento in cui si potranno discutere gli sforzi per una completa cessazione delle ostilità".