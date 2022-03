Ucraina, Oms: finora 43 attacchi a strutture di assistenza sanitaria

L'Organizzazione mondiale della sanità chiede al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di lavorare per un cessate il fuoco urgente in Ucraina.

"Come se il Covid non bastasse, avere una guerra devastante come questa è pericoloso per il mondo", ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. L'Oms ha spiegato di aver verificato 43 attacchi a strutture di assistenza sanitaria in Ucraina, con almeno 12 persone uccise, compresi gli operatori sanitari, e altre 34 ferite. "In ogni conflitto, gli attacchi all'assistenza sanitaria sono una violazione del diritto umanitario internazionale".