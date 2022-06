Ucraina, Olena Zelenska: la Russia sta rubando i nostri bambini

"E' una tragedia, stanno rubando i nostri bambini e li stanno portando in Russia.

E' un crimine". Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska, precisando che "in Russia hanno cambiato addirittura la legislazione per poter permettere alle loro famiglie di adottare i bambini ucraini più facilmente. Noi lo vediamo come un crimine, cerchiamo di parlare di questo in tutte le sedi per poter restituire questi bambini alla loro patria. Cercheremo di riportare tutti i bambini in Ucraina".