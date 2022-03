Ucraina: oggi nuovi vertici d'emergenza di Nato, G7 e Ue

Oggi riunioni d'emergenza dei ministri degli Esteri di Nato, G7 e Ue sull'Ucraina.

"Stiamo lavorando per portare Putin al tavolo", afferma Di Maio. Proprio oggi cade il decimo anniversario della rielezione del presidente russo. Al vertice straordinario odierno del Consiglio Affari esteri Ue ci sarà anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Il Pentagono ha intanto stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina.