Ucraina, Nyt: consegnate a Kiev 17mila armi anti tank

In meno di una settimana Usa e Nato hanno fornito a Kiev oltre 17mila armi anti tank, compresi i missili Javelin, tramite la frontiera con Polonia e Romania, scaricandole da giganteschi aerei cargo.

Lo scrive il New York Times, paragonando per certi versi il ponte aereo in corso a quello organizzato dagli occidentali nel 1948-1949 per trasportare cibo e altri generi di prima necessità nella Berlino Ovest circondata dai sovietici.