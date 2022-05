Il Cremlino valuta un secondo assalto a Kiev | Crisi alimentare, Putin: "L'Ucraina smini i porti il prima possibile"

La premier finlandese Sanna Marin è volata in Ucraina dove ha visitato Irpin e Bucha. Lo ha riferito il Consiglio comunale di Irpin, ricordando che oltre il 70% della città è stato danneggiato dalla guerra. La tappa successiva della visita è stata Kiev, dove Marin ha incontrato il presidente Zelensky. I due hanno discusso la questione degli aiuti militari finlandesi all'Ucraina. "Per noi l'assistenza militare finlandese è assai preziosa - ha detto Zelensky - armi, una politica di sanzioni e l'unità dei nostri partner sull'adesione ucraina all'Ue sono tutti fattori che rafforzano la difesa della nostra terra".

La premier finlandese Sanna Marin in visita in Ucraina il 26 maggio 2022. Qui a Kiev con il presidente ucraino Zelensky.

La premier finlandese Sanna Marin in visita in Ucraina il 26 maggio 2022. Qui a Irpin.

La guerra in Ucraina è giunta al novantaquattresimo giorno.