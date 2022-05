Ucraina, Odessa: "Abbiamo i missili per affondare tutta la flotta russa nel mar Nero" | Kiev: "No segnali di altro attacco sulla capitale"

"Severodonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. I residenti possono stare tranquilli: d'ora in poi non saranno più in pericolo". Lo ha dichiarato il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, sul suo canale Telegram. "Il piano iniziale era di liberare Severodonetsk in una settimana, ma oggi mi sono corretto e ho stabilito di prendere il controllo della città in tre giorni. Di conseguenza i nostri soldati lo hanno fatto ancora più rapidamente: in tre ore", ha aggiunto il leader ceceno, che ha schierato i suoi miliziani al fianco delle truppe russe in Ucraina.