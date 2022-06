Ucraina, Stoltenberg: "Prepararsi a una lunga guerra di logoramento"

L'Occidente si deve preparare ad una "guerra di logoramento" in Ucraina, un conflitto "di lunga durata".

Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine dell'incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan. Stoltenberg ha poi ribadito che spetta all'Ucraina decidere se e cosa cedere alla Russia per negoziare la fine del conflitto. Per il segretario della Nato, tuttavia, la guerra "finirà al tavolo dei negoziati".