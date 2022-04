Ucraina, Mosca: "Su sanzioni Italia ha una posizione indecente"

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la posizione della leadership italiana sulle sanzioni alla Russia "indecente".

"In questo momento difficilissimo probabilmente ha dimenticato chi ha teso a suo tempo una mano - ha affermato -. E ora l'Italia, con tutta la sua leadership, è in prima linea in un attacco al nostro Paese. Questa non è la posizione dei cittadini italiani che scrivono di vergognarsi di chi li governa, di non associarsi a questa posizione, di comprendere la genesi di questa crisi, ma la dirigenza italiana ha preso posizione".