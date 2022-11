Ucraina, Mosca: aperti a negoziati ma Kiev li ha vietati per legge

Mosca resta aperta ai negoziati con l'Ucraina, ma adesso sono impossibili perché Kiev ha sancito per legge l'impossibilità di contatti con la Russia.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Abbiamo ripetutamente detto che la parte russa rimane aperta per raggiungere i suoi obiettivi nei negoziati. Ma abbiamo anche ripetutamente richiamato l'attenzione di tutti sul fatto che al momento non vediamo tale opportunità perché a Kiev è stata codificata in legge la non possibilità di qualsiasi negoziato con la parte russa", ha spiegato Peskov.