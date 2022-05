Ucraina, Mosca: "L'Occidente è pronto a tutto per strangolare la Russia"

"Nel loro desiderio di strangolare la Russia, le potenze occidentali sono pronte a tutto, incluso far resuscitare il nazismo".

Lo ha affermato la Missione permanente della federazione russa presso le Nazioni Unite a Ginevra in una dichiarazione riportata dalla Tass. Mercoledì il Consiglio per i diritti umani dell'Onu ha votato a larga maggioranza a favore dell'apertura di un'inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe in Ucraina, contribuendo così a rafforzare la pressione diplomatica sul Cremlino.