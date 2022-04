Ucraina, ministro Kuleba: un errore non farci entrare nella Nato nel 2008

Un "errore strategico" da parte della Germania e della Francia non consentire all'Ucraina di entrare nella Nato nel 2008.

Lo afferma il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Se fossimo stati membri della Nato, questa guerra non avrebbe avuto luogo", dice in un'intervista alla Nbc. "L'errore strategico fatto nel 2008 da Germania e Francia che hanno respinto gli sforzi degli Stati Uniti e di altri alleati per portare l'Ucraina nella Nato è qualcosa che stiamo pagando noi", aggiunge Kuleba.