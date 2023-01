Ucraina, forte esplosione a Melitopol: nessuna vittima

In Ucraina una forte esplosione è stata udita a tra mercoledì e giovedi notte a Melitopol, città occupata dalle forze russe nella regione di Zaporizhzhia, nella zona meridionale.

Lo ha reso noto Vladimir Rogov, membro nominato da Mosca del consiglio dell'amministrazione regionale, come riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Non ci sono per il momento notizie di eventuali feriti o vittime.