Ucraina, Medvedev: "Russia ha scelto sua strada, non si torna indietro"

"L'establishment occidentale e tutti i cittadini dei Paesi della Nato devono capire che la Russia ha scelto la propria strada, non si può tornare indietro".

Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, commenta così, con tono ultimativo, la decisione di Putin di dichiarare la mobilitazione parziale. E non manca di minacciare l'Occidente: la Russia, spiega è "in grado di raggiungere obiettivi in Europa e negli Stati Uniti molto più velocemente" di quanto la Nato possa colpire la Crimea.